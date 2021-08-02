بأكثر من مليون مشاهدة..البرومو الرسمي لفيلم «موسى» يحقق نجاحات ساحقة

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دوت الخليج يرصد نجاح فيلم موسى قبل عرضه بالسينمات

وحقق البرومو الدعائي لفيلم «موسى» نسبة مرتفعة من المشاهدات تجازوت المليون و200 مشاهدة وذلك قبل طرحة في دور العرض المصرية التي من المقرر أن يكون في يوم الـ11 من شهر أغسطس الجاري.

ويعد فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عاما كاملا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

تفاصيل صناعة فيلم موسى

يشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر ظهور لكريم محمود عبدالعزيز على شاشة التليفزيون من خلال فيلمه "اطلعولي برة"، والفيلم من بطولة خالد الصاوي، كريم محمود عبد العزيز، ملك قورة، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج أحمد السبكي. وتدور قصة فيلم "اطلعولي برة" حول عالم التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان، حيث يمتلك بيومي فؤاد شركة كبيرة في هذا المجال، ويقع نجل أخيه الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز في حب ابنته ملك قورة، وعندما يطلب زواجها من عمه يرفض خوفًا على الشركة والأموال.