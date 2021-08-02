كارول سماحة وبتول عرفة يجتمعان في عمل غنائي جديد

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شوقت المخرجة بتول عرفة الجمهور بتعاونها مع المطربة اللبنانية كارول سماحة في عمل غنائي جديد دون الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل.

دوت الخليج يكشف عمل غنائي جديد ينتظر كارول سماحة مع بتول عرفة

كتبت بتول عرفة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصير “تويتر”، كاشفة عن عمل جديد يجمعها بكارول سماحة، قائلة: “والله مانك هاين يا سليم يا عساف، مش حقول غير إن شاء الله انتظرونا".

وأعادت الفنانة كارول سماحة نشر التدوينة الخاصة ببتول عرفة وعلقت عليها ممازحة: “"ليه قتلتي المفاجأة يا بتول".

وكان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

قصة فيلم «بالصدفة»

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.

كارول سماحة تشارك في مسلسل ضد الكسر

وشاركت الفنانة كارول سماحة في السباق الرمضاني المنصرم من خلال غناء تتر مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ويشارك في بطولة«ضد الكسر» بجانب نيللي كريم كلا من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وهو من إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.