/643459/تعرف-على-مجهودات-مبادرة-حياة-كريمة-فى-المحافظات

أخبار مبادرة حياة كريمة ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية فى قرى الريف المصري، انطلقت مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس السيسي عام 2019، والتى على أساسها فعلت الدولة المصرية من أدوات تحديث وإمداد القرى بالمستلزمات الضرورية، التى من شأنها المساهمة فى الأعمال اليدوية.

دوت الخليج

مبادرة حياة كريمة.. العديد من المشاريع القومية التى تساعد الفئات الأكثر احتياجًا

تنوعت الأجهزة والمستلزمات التى تقوم المبادرة بإمدادها للمواطنين، حيث أنها يتم تقديم أدوات الزراعة إلى العاملين الذين يقومون بالزراعة، حيث أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتى من شأنها ضمان حياة كريمة.

ساهمت مبادرة حياة كريمة فى مد الكثير من المحافظات بالمستلزمات الضرورية، حيث أنها قامت بمد العديد من القرى مشاريع صرف صحي وخطوط مياه وغاز، وهذا الأمر تعلق بالقرى البعيدة والآنية التى كانت لسنوات طويلة تعانى من إهمال كبير من قبل المؤسسات التنفيذية، ولكن مع عام 2019 رأى الرئيس السيسي أخذ على عاتقه تحويل تلك القرى وتحسين أحوالها الداخلية، وهو ما يتحقق الآن فى العديد من المشاريع التى يتم تنفيذها.

بالأمس توجه رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى محافظة المنوفية حيث قام بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التى تقام فى الوقت الحالى فى مراكز المحافظة.

والتقطت عدسات الكاميرات صور لرئيس الوزراء وهو يتجول فى أحد المنازل المبنية بالطوب اللبن، والتى تهالكت بشكل كبير حيث أكد للأهالى على أنه سيتم تجهيز وتلبية كل المطالب التى يسعى الأهالى إلى تنفيذها.

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مبادرة حياة كريمة يعد شعاع النور الذى يساهم فى تطوير البنية التحتية للريف المصري، ويخدم ملايين من المواطنين فى قرى الريف المصري.

هذا وكانت المبادرة قد أقامت احتفالية فى ستاد القاهرة حضره رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم استعراض أبرز المجهودات التى قمت بها خلال الفترة الماضية، حيث إنها حققت العديد من المنجازات التى تماست وبشكل مباشر مع آمال وطموحات الملايين من المصريين فى الريف المصري. وكان للدولة المصرية دور مهم جدًا وملحوظ فى تنمية العديد من القرى الموجودة فى محافظات الصعيد والوجه البحري، مثل المنيا وسوهاج وأسيوط وغيرها من المحافظات التى يوجد بها مراكز تعاني نتيجة تراكم الإهمال.