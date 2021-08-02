جدول مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 لموظفي الدولة بالتفصيل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 لموظفي الدولة.. تصدرت هذه الكلمات عناوين البحث عبر محرك جوجل، ويأتي ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في شهر يوليو قبل موعدها بعد اعلان الحكومة عن تقديم صرف المرتبات.

ويستعرض دوت الخليج جدول مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 لموظفي الدولة في التقرير التالي:

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 لموظفي الدولة حكومي وخاص

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي من المقرر أن تتم خلال الفترة من 17 أغسطس المقبل حتى يوم 23 من نفس الشهر، وذلك لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك بمحافظات الجمهورية.

وأصدر الدكتور محمد معيط بيان بموعد صرف رواتب الموظفين الربع سنوية والخاص بـ(يوليو، أغسطس، وسبتمبر) في العام المالي الجديد ( 2021- 2022) والذي بدء في شهر يوليو الحالي وذلك بالزيادة السنوية التي أقرتها الحكومية وتم صرفها بالفعل.

يوم الثلاثاء 17 أغسطس

سيتم صرف رواتب موظفي 33 وزارة وهيئة حكومية هم ( الصحة، التضامن الاجتماعي، النقل، التموين، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال، الهجرة، الداخلية، الأوقاف، الطيران المدني، السياحة، البترول، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الثقافة، البترول) وذلك بالإضافة إلى الهيئات والمصالح الحكومية التابعة لكل الوزارة السابقة الذكر بجميع محافظات الجمهورية و العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب.

يوم الأربعاء 18 أغسطس

سيتم صرف رواتب 20 وزارة وهيئة حكومية من أبرزها ( التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي) بالإضافة إلى العاملين بدواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 19 أغسطس

سيتم صرف رواتب موظفي 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس أبرزها ( التربية والتعليم والزراعة والموارد المائية والري، والشباب والرياضة)، وكذلك مديريات الطب البيطري، والأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

تنظيم المواعيد للحد من التكدسات أمام ماكينات الصرف الألي

وقامت المالية بتنظيم مواعيد صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الفترة من 17 أغسطس المقبل حتى يوم 23 من نفس الشهر، من أجل تنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك بجميع محافظات الجمهورية منعا للتكدسات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.