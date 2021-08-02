الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة المعدنية عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت برقم اللوحة، هي خدمة حكومية تقدم مؤخراً عبر موقعي نيابة مخالفات المرور، وموقع وزارة الداخلية. أو يمكن تحميل تطبيق وزارة الداخلية المصرية، ومعرفة مخالفات المرور أولاً بأول من خلاله. وجدير بالذكر أنه تقدم مختلف الخدمات المرورية بصورة مجانية، آي لا يتم احتساب آي رسوم خدمة، فقط يتم سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة. وجاء ذلك حرصاً من الحكومة المصرية بتوفير وتسهيل مختلف الخدمات الحكومية للمواطنين، حيث بات من السهل إجراء خدمات عديدة بصورة إلكترونية سلسلة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات ووحدات الحكومة، والتزاحم داخلها، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار وقت وجهد كبير ومال ايضاً، وتفشي وباء كورونا في الأوساط المزدحمة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر تطبيق وزارة الداخلية

أطلقت وزارة الداخلية في مصر مؤخراً، تطبيقها الإليكتروني الذي يتضمن العديد من الخدمات الحكومية. والتي يعد من أبرزها خدمات المرور وبالأخص خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، وعليه نعرض لكم خدمات التطبيق المقدمة، ثم روابط التحميل لأجهزة الأندرويد والايفون، وهي؛

خدمات الأدلة الجنائية.

المطلوبين للعدالة.

الاحوال الشخصية.

تقديم الشكاوى والمقترحات.

الاستعلام عن مخالفات المرور، والعديد من الخدمات المرورية الاخري.

وعليه يمكن تحميل تطبيق وزارة الداخلية لاجهزة الاندرويد، واستخدام الخدمة التي تريد، أو تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون، ومن ثم إتباع الخطوات التالية لـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, سواء على نسخة الاندرويد أو الايفون، وهي؛

تسجيل الدخول على التطبيق.

إختيار أيقونة خدمات، ثم إختيار “المرور”.

نقر خدمة الاستعلامات.

كتابة بيانات المستعلم والمستعلم عنه.

ثم الضغط على “استعلام”.

موقع النيابة العامة المصرية

يمكن أيضاً استعلام مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة، وذلك ضمن خدماته المقدمة للمواطنين. والتي منها؛

تقديم التظلمات على مخالفات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

متابعة الطلبات والتظلمات.

الدفع الإليكتروني للغرامات.

التصالح الفوري، وتقديم الشكاوي والاستفسارات.

وعليه يمكن معرفة مخالفات نيابة المرور، من خلال دخول رابط موقع نيابة المرور، ومن ثم إتباع الخطوات التالية؛