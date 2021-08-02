مفتي الأردن: اشعر بالاعتزاز لما يقدمه علماء دار الإفتاء من مشاريع بارزة

قال الدكتور عبد الكريم الخصاونة مفتي المملكة الهاشمية خلال كلمته بالمؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية إنه يشعر بالفخر والاعتزاز لوجوده على ارض مصر التي يشع منها نور العلم والإيمان والحضارة والتمدن.

وأضاف أنه يشعر بالاعتزاز لما يقدمه العلماء بدور وهيئات الإفتاء من مشاريع كان لها دور بارز لبناء جسور التواصل بين المؤسسات الافتائية والتجارب ونقل المعارف ، فضلا عن الجهود التي بذلتها الأمانة العامة في كل المجالات ورسمها الخطط في كافة المشروعات.



وأكد أن العالم اليوم أصبح مجتمعًا واحدًا وإن تعددت أساليب العيش ووسائله، وعادات الشعوب والدول، إلا أنها أصبحت أكثر ترابطًا من ذي قبل، إذ أصبح الإنسان جزءًا لا يتجزأ من محيطه الإنساني على مستوى العالم، يتأثر ويؤثر بمتغيراته الاجتماعية والسلوكية، وحتى الاقتصادية والمناخية.

وتابع أن العالم خلال العامين الماضيين قد خيّم عليه ما يؤكد هذا الواقع من خلال ما شهده العالم من انتشار فيروس كورونا الذي وإن شكّل تحديًا حقيقيًّا للبشرية، من حيث أنه مرض مستجد، وقف العلم عنده برهة من الزمن وهو يتأمل انتشاره دون رادع، وكيف يفتك بالإنساني دون علاج، إلا أنه من ناحية أخرى وفي جانبه الإيجابي أعاد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، حين أعادت توجيه العقل الإنساني على مستوى العالم إلى حقيقة وجودهم على هذه الأرض وإنه مهما ظهر عليهم من اختلافات ظاهرية، فإن هذه الاختلافات جميعها ستذوب أمام حقيقة واحدة، وهي أن كل فرد منهم يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة إنسانية متكاملة، ولا بد للإنسانية من التكاتف والتعاون والتآلف لتكون قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات التي تحيط بنا جميعًا، والتي إن حلت فإنها لن تستثني أحدًا.