900 شاب وفتاة فى لقاء الشباب القبطى بأستراليا عبر ZOOM

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشيتا سيدنى وملبورن اليوم الاثنين، لقاءً للشباب حضره ما يقرب من 900 شاب وشابة من جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادى، وذلك من خلال تطبيق ZOOM عبر شبكةالإنترنت.





حمل اللقاء عنوان "الرجاء فى الرب" من الآية "بَلْ قَدِّسُوا الرَّبَّ الإِلهَ فِى قُلُوبِكُمْ، مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِى فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ" "1 بطر 3 : 15" وحاضر فيه نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، الذى أكد خلال المحاضرة على أنه عندما يكون هناك الكثير من التغيير من حولنا بسبب وباء "COVID 19" فيجب علينا ترسيخ أنفسنا على القاعدة الثابتة الوحيدة التى نعرفها وهى: الله!

وأضاف: "الله لا يتغير قبل الوباء أو خلاله أو بعده. الله ثابت، ونحن من خلال الله نتشجع أن نضع أملنا فى بعضنا البعض".

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