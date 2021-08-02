رئيس جهاز حماية المستهلك: مصر ستظل آمنة تحت قيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال حسام الدين، فى بيان له اليوم الإثنين، "أنعى وجميع أعضاء الجهاز ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين سقطوا خلال أداء واجبهم الوطنى للحفاظ على أمن وأمان المواطنين".
وأضاف: "نحن على ثقه أن تضحياتهم الغالية وأرواحهم النفيسة لن تذهب سدى، وأن القوات المسلحه قادرة على توفير الأمان ببلادنا العزيزة ولتظل دائمًا بلادنا آمنة ومستقرة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وندعوا الله أن يشمل الشهداء برحمته ويمنح المصابين شفاء عاجلا".
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