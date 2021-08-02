‏وكيل الأزهر: تصدر غير المؤهلين للفتوى يزعزع أمن الأوطان

جدة - نرمين السيد - قال وكيل الأزهر، إن الله -عز وجل- قد أوجب علينا أن نحتكم إلى ‏شريعة ‏الإسلام؛ التى هى خاتمة الشرائع، والتى ضمنها أحكامًا ‏قطعية ‏وظنية: دلالة وثبوتًا، فأما الأحكام القطعية فلا يتطرق إليها ‏تغيير ولا ‏تبديل، وأما الأحكام الظنية فهى مجال رحب للاجتهاد، ‏وتقليب ‏النظر، وتعدد الفهوم بما يناسب سنة الله فى التطور وتغير ‏الأحوال؛ ‏ومن هنا أشار المحققون من علماء الأمة إلى أن الفتوى ‏تتغير بتغير ‏الزمان والمكان والإنسان.‏





وأضاف الدكتور محمد الضوينى خلال كلمته فى مؤتمر الإفتاء "مؤسسات ‏الفتوى فى العصر الرقمى"، أن التحديات التى تمر بها الأمة ‏الإسلامية اليوم تؤكد ضرورة ‏ وجود ما يسمى «الفتوى الواعية» أو ‏‏«الفتوى الرشيدة»، وهى ‏تلك الفتوى التى تنظر إلى الشريعة ‏الصالحة لكل زمان ومكان، وما ‏أنتج حولها من تراث ثرى، ولا ‏تغمض فى الوقت نفسه عينها عن ‏واقع الناس، وحركة حياتهم، مؤكدا أن عصرنا الراهن شهد تطورات كثيرة فى كافة المجالات ‏العلمية ‏والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نشأت عنها ‏كثير من ‏المستجدات والقضايا التى لم تكن موجودة من قبل فى تراثنا ‏الفقهى، ‏وهذا يؤكد ضرورة وجود اجتهاد جماعى متعدد الرؤى، من ‏خلال ‏علماء المجامع الفقهية من كافة الدول الإسلامية بعيدًا ‏عن ‏الاجتهادات الفردية.‏

وأوضح فضيلته أنه من العجيب فى ظل هذا الواقع الذى يفرض ‏التخصص ‏والمؤسسية فى الفتوى وجود غير المؤهلين للفتوى ‏يتصدرون ‏لها فيأتون بأعاجيب لم يسبقوا إليها، وكأن البراعة كلها ‏فى هذا ‏الشذوذ الذى يزعزع أمن الأوطان واستقرارها، ويشيع ‏الكراهية بين ‏الناس، ‏مضيفًا أن الدفع بمثل هذه الأصوات، والعمل ‏على ‏تضخيمها لا يقصد به وجه الله، ولا إصلاح حال خلق الله، ‏وإنما هى ‏أجندات يعمل فى خفاء على تنفيذها، ومكاسب يحرص فى ‏إصرار ‏على تحقيقها، وسواء أكانت هذه المكاسب أيديولوجية أم ‏سياسية أم ‏شخصية نفعية!.‏

وبين وكيل الأزهر أن المفتى نائب فى ‏الأمة ‏عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فإذا لم تكن هذه المكانة العالية ‏فى ‏إحقاق الحق، وإزهاق الباطل فسيكون من يتصدر للفتوى موقعًا ‏عن ‏الهوى، ونائبًا عن الشيطان، ورُبَّ فتوى جعلت من الباطل حقًا ‏ومن ‏الحق باطلًا، وكان على من أفتى بها إثمها وإثم من عمل بها ‏إلى يوم ‏القيامة.‏

وأوضح الدكتور الضوينى أن الناس بحكم الفطرة يرتضون الإسلام ‏عقيدة وشريعة ‏وسلوكًا ومنهج حياة، ولكنهم يواجهون بنماذج متناقضة ‏من الإسلام، ‏أو بالأحرى ممن يعرضون الإسلام، وربما كان السبب ‏فى ذلك هذه ‏الأحداث المتسارعة التى لم تقابلها حركة فقهية جماعية ‏مسعفة، أو ‏قابلتها اجتهادات فردية، لكنها لم تملك أدوات النظر ‏الفقهى الرشيد؛ ‏فأدت إلى تمزيق الأمة وتفريقها، مبينًا أنه فى ظل ‏انتشار وسائل الإعلام المختلفة من الفضائيات ‏ومواقع الإنترنت ‏وغيرها، كان ينبغى أن تكون هذه الوفرة دافعًا إلى مزيد من التحضر ‏والرقى، ‏ولكنها أتاحت فى الوقت نفسه للدخلاء على الفتوى أن ‏يتسوروا ‏حماها، فاتخذ هؤلاء الدخلاء على الفتوى هذه ‏المعطيات ‏التكنولوجية للأسف مجالًا لنشر الفتاوى، دون التأكد من ‏صحتها، أو ‏النظر فى مآلات نشرها، وآثارها على السلم العام، ‏والأمن، ‏والاقتصاد، وزعزعة ثقة النَّاس فى أوطانهم، وتزييف وعيهم.‏

وشدد وكيل الأزهر أنه إذا كان هؤلاء الأدعياء يتسترون فيما يفتون ‏وراء مفاهيم ‏راقية كحرية التعبير، والديموقراطية، فإننا نؤكد أن ‏الحرية ‏مسؤولية، وأن الديمقراطية وعى، فلن تكون الحرية فى ‏فتوى تهدم ‏الأوطان، أو تقتل الإنسان، وإننا ونحن أمناء على ‏الشريعة نعلم علم اليقين أن التكنولوجيا ‏سلاح ذو حدين، وأنها تقدر ‏على أن تسهم بنجاح فى معالجة آلام ‏الأمة، وتحقيق آمالها، وتعزيز ‏التآخى، وتأصيل قيم المواطنة، ‏وتحقيق الأمن والسلم المجتمعى، ‏وفى الوقت نفسه يمكن أن تؤصل ‏لخطاب متطرف أو تحريضى أو ‏منفلت يحمل مخاطر كبيرة على ‏المجتمع. ‏

وأكد فضيلته على ضرورة العمل على إيجاد رقابة مؤسسية ‏مسؤولة، تكون حصنًا حصينًا ضد فوضى الفتاوى؛ ليسلم ‏الوطن، ‏ويسعد أبناؤه، فضلًا على‏ تفعيل الاجتهاد ‏الجماعى عن طريق ‏المجامع الفقهية المعتبرة، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية إعداد جيل ‏جديد من العلماء المتخصصين، وصقلهم علميًا ‏وتكنولوجيا، بما ‏يمكنهم من أداء دورهم الذى تصدر له غير ‏المؤهلين وأصحاب ‏الأهواء، بالإضافة إلى ‏التوسع فى استخدام التقنيات والوسائل ‏الحديثة لسرعة ‏التواصل مع الغالبية العظمى من المجتمع، ونشر ‏الفتاوى ‏الصحيحة فى الوقت المناسب؛ لقطع الطريق على ‏غير ‏المؤهلين والمغرضين الذين يستخدمون هذه الوسائل ‏بكثافة ‏وبمهارة تمكنهم من الإيقاع بالشباب.‏

واختتم وكيل الأزهر كلمته بأنه لا بد من إصدار تشريع يلزم بألا ‏يتصدر للفتوى إلا المتخصصون ‏والمؤهلون من العلماء، ويفرض ‏عقوبة على من يتصدى للإفتاء دون موافقة الجهات ‏المختصة، ‏ويلزم المنابر الإعلامية والمؤسسات المختلفة بأن تأخذ الفتوى ‏من ‏العلماء المتخصصين الذين تجيزهم الجهات المختصة، ‏بالإضافة إلى ‏العمل على زيادة ‏الوعى بالتحديات، وحسن قراءة الواقع من حولنا، ‏ومعرفة ما ‏يراد بأوطاننا، وتقوية ثقة الناس فى مؤسساتنا، ‏والإيمان ‏بضرورة العمل الجماعى؛ وتقديم فقه المجتمع والوطن ‏والأمة، ‏والاستفادة من معطيات الواقع؛ حتى لا نتخلف عن ركبه.‏