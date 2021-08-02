فيديو.. أضاحى الأوقاف «باب رزق» لكثير من المصريين

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيديو بعنوان "باب رزق" يرصد عملية تجهيز لحوم مشروع صكوك الأضاحى، والذى بدأته الوزارة منذ عدة سنوات وحقق نتائج هائلة فى أعمال البر والخير.







وأظهر الفيديو تأكيد القائمين على مشروع صكوك الأضاحى أنه فتح باب رزق كبير للكثير من المواطنين ما بين "جزارين وعمال نقل وتوزيع" وغيرهم، موضحين أن المشروع يكبر من عام إلى عام.

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