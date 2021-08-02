يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية. بينما يكون الطقس غدًا ليلا مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وتوقع خبراء الأرصاد بسقوط الأمطار الخفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. أما عن درجات الحرارة خلال الطقس غدًا: - القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 27. - السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 26 . - جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى . - شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27. - جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الأرصاد الجوية تحذر: الحرارة تصل إلى 44 درجة.. غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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