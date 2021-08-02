صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية في الواحات البحرية

توزيع 37 طنا مواد غذائية جافة ومعلبات لرعاية 1000 أسرة في قريتي منديشة والقصعات ضمن مبادرة بالهنا والشفا

توفير 19000 قطعة ملابس جديدة ضمن مبادرة دكان الفرحة

أطلق صندوق تحيا مصر، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية في قريتي منديشة والقصعات بالواحات البحرية، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة الواحات البحرية تتضمن 5 أطنان دواجن، و12 طنا مواد غذائية جافة، و20 طنا عصائر ومعلبات، بالإضافة إلى 19000 قطعة ملابس جديدة، سيتم توزيعها على 1000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن كل أسرة ستحصل على 5 أكياس دواجن مجمدة، وكرتونة لبن معلب، وكرتونة عصير، بالإضافة إلى كرتونة مواد غذائية، وكرتونة ملابس تتضمن 19 قطعة.

وأكد عبد الفتاح أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن قافلة الواحات البحرية يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة GLC وشركة دانون مصر، بالإضافة إلى الجمعية الشرعية وبنك الكساء المصري.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل سيطلقها الصندوق لصالح الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق خلال شهر أغسطس الجاري ومنها مدينة الطور، وسيدي براني.

وتعتبر مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

من جانبه قال هيثم صادق مدير عام شركة دانون مصر، أن الشركة تشارك بأكثر من 265 ألف عبوة من منتجات دانون ودانيت ودناو في قوافل صندوق تحيا مصر لتوفير منتجات غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، مؤكدًا على أهمية هذه القوافل في دعم الأسر المحتاجة ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، وهو ما يتماشى مع المسئولية المجتمعية للشركة الرامية إلى دعم النظام الغذائي للأسر الفقيرة.

أضاف "صادق"، أن جهود الشركة في دعم الأسر الأولى بالرعاية لا يقتصر على توفير مواد غذائية ولكن يمتد إلى توفير فرص عمل خاصة للمرأة المعيلة، وفي هذا الصدد نجحت الشركة في توفير 133 فرصة عمل في محافظة بني سويف وحدها بجانب تمكين أكثر من 8500 من صغار المزارعين، بمشاركة أكثر من 3 آلاف امرأة في أعمال جمع الحليب من 13 مركز لدانون في عدة محافظات بالجمهورية وهو ما يسهم كذلك في ضمان الحصول على أفضل نوعيات وجودة حليب، مع ضمان نظام بيئي صحي ومستدام حول سلسلة التوريد، بالإضافة لجهود دانون في مشروع العمدة الذي يعمل على تحسين الحياة في المجتمعات الريفية في مصر عن طريق دعم رواد الاعمال بمبلغ مالي لشراء شاحنات مجهزة لتوزيع منتجات ألبان شركة دانون حيث يعمل المشروع على توفير فرص عمل لأكثر من 270 موزعا صغيرا لتخدم اكثر من 33000 عميل

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.