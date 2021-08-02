وأضاف المحافظ أنَّ التوسع فى فتح فصول لمتعددى الإعاقة يأتى ضمن اهتمام محافظة الإسكندرية بذوى الهمم لتعليمهم وتأهيلهم وإعدادهم وتوجيه قدراتهم، بتنمية شعورهم بالذات والثقة بالنفس والشعور بالأمن النفسى، والاهتمام المجتمعى للخروج من مرحلة الاعتمادية إلى مرحلة الاستقلالية ودمجهم داخل المجتمع ومساهمتهم فى كل المجالات.
من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تدريب تسعة معلمين على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب.
وأشار إلى إن هذا الفصل يقبل الطلاب مزدوجى ومتعددى الإعاقة من 6 سنوات حتى 14 عامًا، ويركز على توفير الاحتياجات الخاصة لهم واكتشاف المهارات المناسبة ليتمكنوا من الاعتماد على النفس.
وأضاف، أن من قواعد القبول أن يضم الفصل طلابًـا من البنين والبنات بنظام خارجى من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ويقدم ولى الأمر تقريرًا طبيًّا شاملًا يصف الإعاقة واختبار ذكاء "ستانفورد بينيه" الصورة الرابعة أو الخامسة وكذلك اختبار سلوك تكيُّفى.
وأكد سعد، حرص تعليم الإسكندرية على الاهتمام بمزدوجى ومتعددى الإعاقة كونهم جزءا من المجتمع، ومنهم نماذج كثيرة متميزة أبهرت العالم بتحدى الإعاقة بالمثابرة والعمل الجاد وأصبحت صورة مشرفة لمصر فى المحافل والبطولات الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح فصل جديد بـ تعليم الإسكندرية لمتعددى الإعاقة للعام الدراسى المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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