بعد 15 عاما.. نقل محرقة الإبراهيمية يرفع المعاناة عن أهالى الشرقية

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وقال بدوى، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن نقل المحرقة كان على رأس أولوياته للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق سماء وحدة كفور نجم المحلية ومركز الإبراهيمية.
وأشار إلى أنه حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة على نقل المحرقة من شهر مارس الماضى، وتم اليوم توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة للمحرقة.
وأضاف أنه شارك فى فاعلية محضر التسليم والتسلم، بحضور الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية وممثل الشركة.. إذ تم ذلك فى مقر وحدة طب أسرة كفور نجم، على أن يتم النقل خلال هذا الأسبوع يبدأ الإحلال من الثلاثاء والنقل من الخميس.
وتوجه الناىٔب الدكتور خالد بدوى بكل الشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الذى لبّى طلبه لانقاذ الأهالى من المعاناة الكبيرة التى عانوا منها على مدار 15 عامًا.
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