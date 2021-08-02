بعد 15 عاما.. نقل محرقة الإبراهيمية يرفع المعاناة عن أهالى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على طلبه بنقل محرقة وحدة كفور نجم إلى مجمع الخطارة بعد معاناة الأهالى لمدة 15 عامًا.





وقال بدوى، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن نقل المحرقة كان على رأس أولوياته للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق سماء وحدة كفور نجم المحلية ومركز الإبراهيمية.

وأشار إلى أنه حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة على نقل المحرقة من شهر مارس الماضى، وتم اليوم توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة للمحرقة.

وأضاف أنه شارك فى فاعلية محضر التسليم والتسلم، بحضور الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية وممثل الشركة.. إذ تم ذلك فى مقر وحدة طب أسرة كفور نجم، على أن يتم النقل خلال هذا الأسبوع يبدأ الإحلال من الثلاثاء والنقل من الخميس.

وتوجه الناىٔب الدكتور خالد بدوى بكل الشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الذى لبّى طلبه لانقاذ الأهالى من المعاناة الكبيرة التى عانوا منها على مدار 15 عامًا.