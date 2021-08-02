لجنة العلوم الأساسية بـ«الأعلى للجامعات» تجتمع بالجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.





جاء ذلك بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، والدكتور أحمد عبد المنعم عميد كلية العلوم الأساسية والتطبيقية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح عبد المنعم، أن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس لجنة القطاع ورئيس جامعة المنصورة الجديدة، وبحضور أعضاء اللجنة من عمداء كليات العلوم بمصر والخبراء.

وأشار عميد كلية العلوم الأساسية والتطبيقية، إلى إنه جرى خلال الاجتماع بحث قبول بدء بعض برامج العلوم الأساسية الجديدة فى الجامعات الأهلية.

وأضاف أنه عقب الاجتماع أجرت اللجنة جولة فى معامل الكلية لمرحلة البكالوريوس، بالإضافة للمعامل البحثية فى مجالات البيوتكنولوجى وعلوم الفضاء والنانو تكنولوجى، ومركز التميز العلمى للجرافين، إذ أشادت اللجنة بالتجهيزات البحثية غير المسبوقة بالجامعة.

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