المفتى: الرئيس السيسى أدرك خطر الأفكار الإرهابية على العالم بأسره مبكرا

جدة - نرمين السيد - وقال مفتى الجمهورية - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للإفتاء "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، الذى تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء إن "الرئيس السيسى نادى فى أكثر من خطاب ومناسبة بضرورة تجديد الخطاب الدينى، وأطلق نداءات تحذير صريحة وواضحة من الخطر المحدق بالعالم كله جراء انتشار الأفكار الإرهابية التى هى أشد فتكا وتدميرا من خطر السلاح والمتفجرات".

وأضاف "وكانت الاستجابة الفورية من دار الإفتاء المصرية ومن الأمانة العامة وعلمائها حول العالم، لتحويل دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى إلى برامج عمل علمية وخطط مشروعات موسوعية وبحثية، سرعان ما خرجت إلى جميع أقطار الأرض، واستفاد منها القاصى والداني، حتى وصلنا إلى ما تحدثنا عنه سالفًا من إنجازات مباركة، أثرت فى مسيرة تجديد الخطاب الدينى تأثيرًا إيجابيًّا ملموسًا، ولازلنا على الطريق كى نستكمل المسيرة المباركة فى خدمة الوطن والدين والإنسانية".

وتابع: "إننا بكل تجرد وإخلاص ندعم مواقفكم الرصينة الشجاعة وخطواتكم المباركة واستراتيجيتكم الحكيمة فى التعامل مع قضية سد النهضة، بما يحقق الاستقرار والأمن المائى لدول حوض النيل قاطبة من المنبع إلى المصب، وما عهدنا عليكم سيادة الرئيس -والله حسيبكم- إلا الحرص على أمن مصر الداخلى والقومى، وإن السكينة لتملأ قلوبنا والطمأنينة تعم أرواحنا وأنتم تعبرون بمصر من نصر إلى نصر، ومن عز إلى عز، ومن مجد إلى مجد.. فسر يا سيادة الرئيس على بركة الله، ونحن جندك الوفى المخلص فى خدمة وطننا العزيز مصر".



ووجه مفتى الجمهورية رسالة إلى المفتين والوزراء والعلماء والباحثين المشاركين فى المؤتمر، قائلا: "أخص بالذكر علماء دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، لقد وفقكم الله تعالى لتحمل مسؤولية عظيمة لا يصطفى لها إلا أفاضل العلماء، وكنا ولازلنا وسنستمر بإذن الله تعالى نعمل جنبا إلى جنب صفّا واحدا فى خدمة الدين والوطن لأجل نشر المنهج الوسطى".

وأضاف "لقد بددت جهودكم المخلصة الدءوبة الكثير من ظلمات الجهل والإرهاب، ولازالت الأمة الإسلامية تأمل فيكم الخير الكثير، وترى فى مؤسستكم وفى فتاواكم وفى أحاديثكم الإعلامية المنقذ من الفتنة التى حاولت جماعات التطرف إشعال نيرانها فى كل مكان، ولقد تحملتم الكثير من الابتلاءات من أجل بلوغ تلك الغاية التى أقامكم الله فيها ووفقكم إلى بلوغها، وكنتم أحق بها وأهلها".

كما وجه رسالة إلى شعب مصر الكريم، قائلا: "أيها الشعب الحضارى العظيم كنت دوما مصدرا للعلم والحضارة والثقافة، فكم أخرجت إلى البشرية من علماء أفذاذ ومفكرين كبار وقادة عظام، وكنت بحق مصدر إشعاع حضارى عبر التاريخ، ولازلت تبهر العالم بما تحققه من إنجازات.. وإن العالم لا ينسى لشعب مصر وقفته القوية فى 30 يونيو لكى يقول للإرهاب "لا" ولكى ينهى حكم الجماعة الإرهابية فى مصر إلى الأبد، ولكى يضع نهاية حاسمة لحالة التراخى والتردد التى حظيت بها تلك الجماعات لفترات وحقب طويلة.. فتحية من القلب لشعب مصر العظيم؛ صانع الحضارة منذ فجر التاريخ".

وهنأ مفتى جمهورية، العلماء والمفتين المشاركين فى المؤتمر العالمى على عودة المؤتمر الذى تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بصورة مباشرة بعد التوقف الطارئ الذى فرضته الإجراءات الاحترازية العالمية لتجنب مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ونوه بأن ظروف وباء كورونا الاستثنائية الطارئة ألهمت فتح آفاق جديدة وولوج مسارات متطورة فى مجال الإفتاء، ولكن بطريقة جديدة مبتكرة، ولفتت الأنظار إلى أهمية تحول المؤسسات الإفتائية نحو التطوير والرقمنة.

وأشار إلى أنه من أسس التجديد المهمة فى مجال الفقه والإفتاء التى تحقق مقاصد الشريعة الغراء؛ التجديد فى استعمال وسائل التوصيل المناسبة، موضحا أنه من هنا برزت فكرة السعى إلى تكوين مؤسسات إفتائية رقمية باستعمال وسائل التقنية الحديثة على أفضل وأتقن ما يكون، ومن هنا جاءت أيضا فكرة عقد هذا المؤتمر العالمى الجامع تحت شعار "نحو مؤسسات إفتائية رقمية"، معربا عن تمنياته أن يكون هذا المؤتمر نقطة تحول إيجابى فى مسيرة تجديد العمل الإفتائى.

واختتم مفتى الجمهورية، كلمته، بالقول إنه "لقد كان من فضل الله علينا أن وقفت مؤسساتنا الدينية الوطنية الوسطية فى مصر والعالم وقفة قوية صادقة لله تعالى، لا تخشى فى الحق لومة لائم، وكان جهادنا فى سبيل الله تعالى بالجهر بكلمة الحق المؤيدة بالحجة القاطعة وبالعمل الدؤوب الذى أخرج العديد من الأعمال العلمية المتقنة، ومنها الأعمال الموسوعية الكبيرة التى كشفت زيف الأسس الفكرية التى أقامت عليها تلك الجماعات صروح إرهابها وبنيان ضلالها.. ولقد قمنا بإطلاق المنصات الرقمية وعقدنا برامج التدريب المستمرة، وحولنا جميع التوصيات التى كان ينتهى إليها مؤتمركم الكريم إلى مناهج وبرامج ومشروعات قوانين تشريعية، وغير ذلك من الجهود المباركة".

وشدد على أنه لا شك أن ردة فعل الأبواق الإعلامية الكاذبة لهذه الجماعات، والتى تمثلت فى نشر الأكاذيب وتشويه صورة العلماء العاملين فى دار الإفتاء المصرية والعلماء المشاركين فى الأمانة العامة، ليؤكد أننا نمضى قدما فى سبيل الله تعالى نحو الطريق الصحيح".