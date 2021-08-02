مختار جمعة: نملأ الفضاء الإلكترونى بعلم نافع ونضيق الخناق على المتطرفين

جدة - نرمين السيد - وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور يوسف بلمهدى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، وكذلك كلمة لسماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الرحمن الزيد، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامى، والدكتور سعد حميد كمبش، رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، والشيخ مصطفى سيريتش، المفتى الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء فى إقليم البلقان، فضلًا عن تشريف المؤتمر قامات كبيرة أخرى.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فى كلمته:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد:

فإطلاق كلمة عالم على شخص لم يستوف مقومات العلم ولَم يمتلك أدواته شىء خطير، يصل إلى حد الجناية على العلم ، فالعالم عالم، والفقيه فقيه، والواعظ واعظ، وقد ظهر على مدار تاريخنا الطويل طوائف من الوعاظ، والقصاص، والحكائين، والبكائين، وميز عصورهم أن ظل العالم عالمًا، والفقيه فقيهًا، والواعظ واعظًا، والكاتب كاتبًا، والمنشد منشدًا، لم يتقمص أحد منهم شخصية الآخر، ولَم يحاول أن يغتصب دوره، وعرف الناس قدر هذا وذاك، وطلب كل إنسان ما يحب من العلوم والفنون، فمن أراد العلم لزم مجالس العلماء، ومن استهواه الوعظ صار خلف الوعاظ والحكائين، ومن أطربه الإنشاد ارتاد حلقات المنشدين.



غير أن مقام الإفتاء ظل بعيد المنال، مرفوع الراية، له أهله ورجاله، حتى ظهرت جماعات التطرّف والإرهاب فادعى أدعياؤها كل شىء، بل حاولوا احتكار كل شىء، يحاولون تشويه كل الرموز الدينية والوطنية عدا رموز عصابتهم، ويعملون على استقطاب ضعاف النفوس الذين يستطيعون شراء ذممهم من جهة، ويجندون عناصرهم من أشباه أو أشباح طلاب العلم من جهة أخرى، محاولين تسويقهم على أنهم العلماء الربانيون أو الدعاة الجدد أو المودرن ، ولا أدرى ما مفهوم الربانية عندهم ومن الذى أفردهم أو اختصهم بهذه الربانية، كما لا أدرى ما يعنون بوصفهم الدعاة الجدد، أيعنون شكل ونوع الثياب واللباس والمظهر أم يعنون الخروج عن العربية إلى العامية، أم يعنون شيئا آخر لا نعلمه ولا نعرفه من أسرار هذا الوصف، وكأنه لغز من الألغاز.



وعليه أؤكد على الآتى:

أولا: أنه لا بد من دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية، كلّ فى المهام الموكلة إليه، مع سن القوانين التى تحول دون افتئات أى شخص أو جماعة أو جمعية أو تنظيم على حق الدولة فى تنظيم شؤونها وخصوصا الشأن الدينى لما يترتب على الفوضى فيه من خطر داهم على الدين والدولة.

ثانيًا: حتمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية ولا سيما المتناظرة تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتضييق الفضاء الواقعى والإلكترونى على جماعات التطرف وأبواقها العميلة المأجورة.

ثالثًا: التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين فى مجال الشأن الدينى من الخطباء والوعاظ وأمناء الفتوى بما يمكنهم من فهم الواقع وقضاياه ومستجداته والتسلح بأدوات العصر، ولا سيما ما يتصل بعصر الرقمنة واستخدام مختلف أدوات ووسائل التواصل الحديثة.



وختامًا: أؤكد أننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة على أمرين:

الأول: بناء إمام عالم ومفكر مستنير مدرك لواقعه ملم بأدواته ممتلك لناصية التعامل معه.

والآخر: ملء الفضاء الإلكترونى بالعلم النافع وتضييق الخناق فيه على جماعات التشدد والتطرف والفكر الإرهابى، مع إشادتنا بما يقدمه الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وحضراتكم جميعا فى هذا المجال من خطوات جادة على هذا الطريق القويم.

وقد بدأنا أمس فى اختيار أكثر النماذج المؤهلة من الأئمة لبرنامج الإمام المفكر الذى نعده ليكون أهم برنامج تدريبى لبناء شخصية الإمام العالم المفكر، مؤملين أن يسهم ذلك فى صنع جيل من الأئمة العلماء المفكرين.

وقد حضر معى جانب من هذه المقابلات بعض المشاركين من ضيوف هذا المؤتمر ورأوا بأعينهم المستوى العلمى الذى وصل إليه الأئمة المرشحون لهذا البرنامج.

ونعلن لحضراتكم أنه يسعدنا استضافةُ من ترشحون للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية وبرامجنا الأكثر تقدمًا على مختلف مستويات التدريب، مع إمكانية قبول عدد محدود من الأئمة الأكثر تميزًا فى برنامج الإمام المفكر نظرًا لقوة وعمق هذا البرنامج ومستواه الأكثر تقدمًا.