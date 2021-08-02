خالد سليم يتألق بحفل غنائي بالأسكندرية في هذا الموعد

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دوت الخليج يكشف موعد حفل خالد سليم بالإسكندرية

ويقدم خالد سليم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه على رأسهم «عشمني» الذي تولى تأليفها الشاعر هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وتنتمى الأغنية إلى طبيعة الأغانى الدرامية.

وكان قد شارك خالد سليم مؤخرا، المطرب الصاعد لؤى خليل فى أغنية جديدة باسم «كان عندك كام» كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم والحأنهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وتقديم لؤى للأغنية مع المشاركة فيها فقط .

خالد سليم يدخل في عالم المسرح

ومن ناحية أخرى، يخوض الفنان خالد سليم تجربة فنية جديد من خلال المشاركة في أول عمل مسرحي له، لم يتم الإستقرار على اسمه بعد ولكنه من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج.

شهر أغسطس يشهد تألق نجوم الغناء بحفلاتهم

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الأول من شهر أغسطس منافسة غنائية قوية من قبل مطربي الفن بسبب حفلاتهم المتتالية، اذ يستعد محمد محسن لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا، في يوم الخميس الموافق 5 أغسطس، بينما يتعاون العسيلي مع روبي لإحياء حفل في اليوم الثاني بمدينة العالمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي.

فضلا غن فريق مسار اجباري الذي أعلن إقامة حفل جديد يوم الأربعاء 11 أغسطس الساعة 8 مساء بدار الأوبرا المصرية، دون الكشف موعد طرح التذاكر، ومن جانب أخر يستعد الفنان عمرو دياب؛ لإحياء حفلا غنائيا في فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، يوم 14 أغسطس المقبل.