643439 /643439/وصول-القوات-الجوية-المصرية-المشاركة-بالتدريب-المشترك-المصري-الإماراتىزايد-3-الإمارات 12:31 م - الإثنين 2 أغسطس 2021 وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشتركة فى التدريب المشترك الجوى ‏المصرى الإماراتى (زايد - 3) إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى يتم ‏بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة ‏والشقيقة. دوت الخليج وصول القوات الجوية المصرية المشاركة بالتدريب المشترك المصري الإماراتى(زايد-3) الإمارات وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل ‏الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة ، ويهدف ‏التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد ‏لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية بإستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت ‏مختلف الظروف .‏ ‏ ‏ يأتى ذلك فى ضوء دعم وتعزيز التعاون العسكرى والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة ‏المصرية والإماراتية من خلال تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة فى مختلف التخصصات الجوية ‏والبحرية والبرية لصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين .‏ تابع موقع دوت الخليج علي

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