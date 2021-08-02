رسميا.. تعيين معتز إينو مديراً فنياً لنادي الشهداء بالإسماعيلية

وأكد اينو ، أن طموحات نادى الشهداء ورغبته فى الصعود، جعلته يقبل المهمة والتحدي ، حتى يستطيع شق طريقه فى عالم التدريب.

تأسس بمدينة الإسماعيلية وهو نادي مصري يلعب في الدرجة الثانية بالمجموعة الرابعة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها يوم 8/4 الأربعاء في تمام الساعة علي استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.

بيان النادي الأهلي

نشر الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تفاصيل تقديم شكوى ضد عدد من القنوات الفضائية بعد استقرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب على اتخاذ خطوات فعلية ضد عدد من الإعلامين والقنوات التي يوضح المارد الأحمر خلال بيانه أنها تهاجم الفريق.