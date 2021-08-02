/643437/سيدات-روسيا-يحصدن-برونزية-سباق-السرعة-للدراجات-في-طوكيو

حصدت روسيا الميدالية البرونزية لسباق السرعة لفرق السيدات اليوم الاثنين ضمن منافسات الدراجات في أولمبياد طوكيو 2020، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

سيدات روسيا يتوجن بالبرونزية

وتفوق الفريق الروسي على نظيره الهولندي بتسجيله 252ر32 ثانية بمتوسط سرعة 810ر55 كم في الساعة خلال منافسات تحديد المركز الثالث، أما الفريق الهولندي فسجل 32.504 ثانية وبمتوسط سرعة 55.378 كم في الساعة.

عودة المنتخب الأولمبي

عادت بعثة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة، وقرر اتحاد الكرة إنهاء عمل الجهاز الفني بالكامل بقيادة شوقي غريب.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.