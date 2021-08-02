بـ31 حفلا..مهرجان القلعة للموسيقى يعود من جديد في 15 أغسطس

/643436/بـ31-حفلامهرجان-القلعة-للموسيقى-يعود-من-جديد-في-15-أغسطس

تنطلق فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بداية من يوم الأحد 15 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء على أن يستمر لمدة 16 يومًا متصلة ليتنهي في نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

دوت الخليج يكشف عودة مهرجان قلعة الموسيقى

واعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة برنامج مهرجان قلعة الموسيقى، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، ومن المقرر أن يضم فاعليات المهرجان 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا.

مهرجان القلعة يكرم 12 شخصا ضمن فاعلياته ال26

تكرم إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء خلال الإحتفال شخصية فنية وإدارية ساهمت في إثراء الساحة الإبداعية المصرية وشاركوا فى صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم: لمطرب أمجد العطافي ، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ، الدكتورة عزه مدين ، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى ، الإعلامي أمجد مصطفی، المطربة ريم كمال ، السوبرانو داليا فاروق ، حماده السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة ، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ، اسم المهندس مؤنس العطوي ، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

مهرجان القلعة للموسيقى يضم 31 حفلا

ويعتمد مهرجان القلعة للموسيقى على عدد كبير من الحفلات الغنائية المتنوعة لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى يحييها كل من: “أطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة، أوركسترا القاهرة الإحتفالي بمشاركة ثنائى الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه، على الحجار، نادية مصطفي، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان "سوريا"، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا"، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة " الاردن"، محمد الشرنوبي، نوران أبو طالب ، هشام عباس ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات "المغرب"، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، دينا الوديدي، نسمة عبد العزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته “.