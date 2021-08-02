في عيد ميلاده الـ72.. حسن حمدي صائد بطولات الأهلي.. أسرار وخبايا في حياة أيقونة القلعة الحمراء.. وكواليس إبتعاده عن الوسط الرياضي

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسن حمدى هو الرئيس الـ13 لنادى الأهلى، واسمه الحقيقى هو محمد إسماعيل، وقد تم الإعلان عن هذا الاسم فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى القاهرة للإعلان عن اشتراك نادى الأهلى فى بطولة ويمبلى الأولى فى صيف 2009.

لعب فى صفوف الأهلى كمدافع ولاعب فى خط الوسط بين 1960 و1970، كان أحد أفراد الجيل الذى ساهم إلى حد بعيد فى زيادة شعبية نادى الأهلى وانتشار اسمه وترسيخ مكانته بين الجماهير فى مصر وأنحاء الوطن العربى

حسن حمدى

يمتد تاريخ حسن حمدى مع قلعة الجزيرة إلى أكثر من 42 عاما متصلة، منذ التحاقه بفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962 ثم التدرج لاعبا دوليا موهوبا، استحق مع أدائه المميز لقب "وزير الدفاع" بعد أن انضم لصفوف الفريق الأول موسم 71/1972 ولعب مباراته الأولى أمام دمياط، وهى المباراة التى فاز فيها الأهلى 2/5.

شارك حمدى مع الفريق الأول فى بطولة الدورى طوال 6 مواسم، لعب خلالها 107 مباريات فى المواسم 71/72, 72/73, 73/74, 74/75, 75/76, 76/1977، وإن كانت المواسم الثلاثة الأخيرة هى الأبرز فى حياة حسن حمدى رياضيا، وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفنى المجرى ناندور هيديكوتى، حيث فاز الأهلى بالبطولة فى هذه المواسم الثلاثة بجدارة.

حسن حمدى و محمود الخطيب

بعد اعتزاله تولى حسن حمد، منصب مدير الكرة بالأهلى، يوم 17 يونيو 1979، وكان يعد أصغر من شغلوا هذا المنصب فى الأهلى والأندية المصرية، حيث لم يكن قد أكمل عامه الثلاثين بعد، ووقتها أشفق عليه الكثيرون لأنها واحدة من المهمات الصعبة حيث يتولى مسؤولية قيادة أكبر وأقوى فريق فى مصر.

لكن حسن حمدى خيب التوقعات ونجح باقتدار فى قيادة سفينة الأهلى للعديد من البطولات، حيث حقق الأهلى معه الفوز بدرع الدورى 6 مرات، وبكأس مصر 4 مرات، كما حقق معه الأهلى لقبه الإفريقى الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدورى عام 1982، وأبطال الكؤوس ثلاث مرات أعوام 84 , 85 , 1986،.

ولا ينسى له أحد قراره التاريخى الذى اتخذه قبل لقاء الأهلى والزمالك فى دور الــ 8 لكأس مصر عام 1985، بإيقاف 15 لاعبا من نجوم الفريق لمدة شهر، وهو القرار الذى باركه مجلس إدارة النادى وخاض باقى مباريات المسابقة بفريق الأمل المكون من لاعبين تحت 19 و 21 سنة، وحقق الصاعدون المفاجأة وهزموا الزمالك 2/3 تحديدا فى يوم 4 أغسطس عام 1985، وكان الزمالك وقتها مكتمل الصفوف ويضم نجوما من ألمع لاعبى مصر.

وبدأت أولى خطوات حسن حمدى فى المجال الإدارى بالتعيين عضوا فى مجلس إدارة النادى الذى فاز برئاسته صالح سليم من خلال انتخابات 1984 إلى أن أصبح رئيسا للنادى.

مشاركات حسن حمدي

شارك حمدي مع الفريق الأول في بطولة الدوري طوال 6 مواسم، لعب خلالها 107 مباريات في المواسم 71/72, 72/73, 73/74, 74/75, 75/76, 76/1977، وإن كانت المواسم الثلاثة الأخيرة هي الأبرز في حياة حسن حمدي رياضيا. وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفني المجري ناندور هيديكوتي، حيث فاز الأهلي بالبطولة في هذه المواسم الثلاثة بجدارة.

في موسم 74/1975 فاز الأهلي بالبطولة بعد أن جمع 59 نقطة في 34 مباراة، بفوزه في 26 مباراة، والتعادل 7 مرات، والهزيمة مرة واحدة، أحرز الأهلي 70 هدفا، واهتزت شباكه 11 مرة فقط؛ وظهر الكابتن حسن حمدي في هذا الموسم نموذجا للنجم المتكامل وشارك في جميع مباريات الفريق بمستوى عالي طوال الموسم وهو مامنحه فرصة الانضمام إلى صفوف المنتخب القومي.

واصل حسن حمدى تألقه في الموسم التالي 75/1976 ونجح في قيادة الأهلي للفوز بالبطولة دون أي هزيمة بفضل صلابة دفاعه بقيادة "وزير الدفاع"، حيث خاض الأهلي 21 مباراة فاز في 17 وتعادل في 4 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا واهتزت شباكه مرتين فقط طوال الموسم.

استمر تفوق الأهلي في موسم 76/1977 الذي احتفظ فيه بالدرع للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن لعب الفريق 28 مباراة فاز في 23 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، شارك حسن حمدي في 17 مباراة من الموسم كان آخرها وآخر مباراة له مع الأهلي في الأسبوع الثلاثون بحضور 70 ألف متفرج زحفوا إلى ستاد القاهرة للاحتفال بدرع الدوري وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري 4/1.

اشتراكه

اشترك حسن حمدي في خمس مباريات أفريقية بسبب اعتزاله المبكر عام 1977 وهو يبلغ من العمر 28 عاما بسبب الإصابة، حيث لعب مع الأهلي في ذهاب دور الــ 32 لأبطال الدوري أمام مولودية الجزائري وهي أول مباراة أيضا للأهلي في مشواره الأفريقي يوم 29 مايو عام 1976 وخسر الأهلي صفر/3.

بدأت أول خطوات الكابتن حسن حمدي في المجال الإداري بالتعيين عضوا في مجلس إدارة النادي الذي فاز برئاسته الكابتن صالح سليم من خلال انتخابات 1984.

لم يكن صعبا على "وزير الدفاع" أن يعلن عن نفسه داخل النادي من خلال مجهوده وعطاءه من أجل الأعضاء والحفاظ على مكانة الأهلي المرموقة، ولذلك فقد قرر خوض الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 16 ديسمبر عام 1988 في منصب العضوية، ونجح باقتدار في الانتخابات التي لم يتقدم لها الراحل صالح سليم وفاز بمنصب الرئيس يومها الكابتن عبده صالح الوحش.

لأن حسن حمدي كان يتخذ الراحل العظيم والرمز الخالد صالح سليم مثلا أعلى له، فقد اقترب منه كثيرا بعد نجاحه وكيلا لمجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 25 ديسمبر 1992.

عودته

وتم إخلاء سبيل "حسن حمدي" من قضية رشاوي وهدايا وكالة الاهرام بكفالة مليونَي جنيه، وعاد حسن حمدي في الانتخابات التي أجريت في 15 نوفمبر 1996، وانتخب وكيلا بعد حصوله على 6219 صوتا وهي أعلى الأصوات في تلك الانتخابات.

لم يكن غريبا أن يجدد أعضاء النادي ثقتهم في القيادة الحكيمة حسن حمدي في انتخابات 17 ديسمبر عام 2004، والتي أعلنت فيها الأغلبية مساندتها حسن حمدي وقائمته بالكامل لقيادة النادي لدورة انتخابية جديدة تشهد احتفالا الأهلي بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسه.