/643433/البانجو-في-الثلاجة-القبض-على-شخصين-بحوزتهم-ربع-طن-بانجو-في-السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من ضبط نصف طن من مخدر البانجو بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط نصف طن من البانجو بحوزة شخصين بالإسماعيلية

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سائق سيارة ربع نقل «ثلاجة»، وعاطل مقيمان بالإسماعيلية قيامهما بمحاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة شرق النفق دائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزتهما 190 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي نصف طن تقريباً مخبأة داخل ثلاجة السيارة.

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر شهد الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، حادثي سير صباح، أسفرا عن مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين. وتلقت مديرية أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين على الطريق الدولي الجديد، الأول شهد انقلاب سيارة ملاكي على مسافة 20 كيلومترا من مدينة طور سيناء، اتجاه شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إيمان أحمد أبوالحمد، 40 عامًا، وتامر صلاح السيد، 42 عامًا، اشتباه بخلع في الكتف الأيسر، ويوسف تامر صلاح، 5 أعوام، وياسمين تامر صلاح، 10 أعوام، اشتباه بكسر في العمود الفقري، وهلا تامر صلاح، 4 أعوام، كدمات وسحجات واشتباه بكسر في العمود الفقري. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور.

مصرع سيدة وإصابة 9 في انقلاب سيارتين بجنوب سيناء

كما انقلبت سيارة ملاكي رقم «185- م . ص . د » بالقرب من مصنع الجبس، ما نتج عن وفاة سيدة، وإصابة عمر سامح محمد، 11 عامًا، بسحجات وكدمات، وبلال سامح محمد 7 أعوام، بسحجات وكدمات، ومحمد سامح محمد 15 عامًا، باشتباه بخلع في الكتف الأيمن.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبورديس العام، وإخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.