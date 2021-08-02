/643431/أسباب-الإطاحة-بالجهاز-الفني-للمنتخب-الأولمبي-بقيادة-شوقي-غريب

أعلن مسئولو اتحاد الكرة، إنهاء عمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، وذلك عقب الإنتهاء من مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج السبب وراء قرار اتحاد الكرة بإنهاء عمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي:

سبب إنهاء عمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

يعد السبب الحقيقي وراء إتخاذ اتحاد الكرة، لقرار إنهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل، هو عدم وجود أي منافسات للمنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة.

بالإضافة إلى العقد المبرم بين اتحاد الكرة والجهاز الفتني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، والذي ينص على إنهاء عمل الجهاز الفني للمنتخب بالكامل، بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء في نص العقد أيضا، إنهاء عمل الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بالكامل، حتى في حالة تتويجه بأي ميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو 2020.

عودة المنتخب الأولمبي

عادت بعثة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر الأولمبي

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر الأولمبي ككل 18.6 مليون يورو.

ويعد أحمد حجازي قلب دفاع اتحاد جدة السعودي، هو الأغلى بين لاعبي منتخب مصر، حيث تصل القيمة التوسيقية له إلى 4 مليون يورو، ويليه رمضان صبحي بـ 3 مليون يورو، ثم محمد الشناوي بـ 2.5 مليون، ومحمود حمدي الونش بـ 1.5 مليون.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.