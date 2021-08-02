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مستجدات صندوق دوت الخليج في محافظات مصر 2-8-2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر أخبار صندوق دوت الخليج، الذى يعد قاطرة تنمية حقيقية تعمل على تنفيذ ودعم المشاريع القومية التى تُنفذ حاليًا، ومن هذا المنطلق كان للصندوق دورًا محوريًا فى عملية التنمية والتطوير التى تقوم بها الدولة فى هذا الوقت.

دوت الخليج

صندوق دوت الخليج.. دعم مادي ولوجستي

دعم الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تقديم الدعم الضروري لهم، دور مهم يقوم به صندوق دوت الخليج فى الوقت الحالي، وهو ما تحقق فى العديد من المبادرات المُنفذة التى كانت المساعد الأول لعملية التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

صندوق دوت الخليج لعب دورًا وطنيًا مهمًا تركز فى توجيه دعم لقطاع غزة الذى تأثر نتيجة القصف المستمر والمباشر من قوات الإحتلال الإسرائيلية وهو الأمر الذى دفع صندوق دوت الخليج إلى توجيه العديد من القوافل الغذائية والطبية إليه.

صندوق دوت الخليج تأسس عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني، وهو ما كان فاعلًا خلال الفترة الماضية، وساهم وبشكل مباشر فى توجيه الكثير من رجال الأعمال الوطنيين لتقديم مبالغ ماليه ضخمة للمساهمة فى تفعيل المشاريع التنموية التى يقوم بها الصندوق.

مبادرات صندوق دوت الخليج

مبادرات صندوق دوت الخليج استهدفت المجتمع المدني والفئات الأكثر احتياجًا حيث تركزت على توفير سُبل الدعم لتلك الفئات وهو ما برز جليًا فى "دكان الفرحة" التى عملت على توفير الدعم المادى اللازم للفتيات اليتيمات، من توفير أجهز كهربائية وأدوات إلكترونية ومنزلية، وهو الأمر الذى قوبل بسعادة بالغة من قبل الكثير من المواطنين.

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قدمت المؤسسات الوطنية ورجال الأعمال مبالغ مالية كبرى لصندوق دوت الخليج، خاصة قناة السويس الذى ساهمت فى تقديم مبلغ قدره 40 مليون جنيه، كما وجه رجل الأعمال رامي لكح مبلغ قدره 30 مليون جنيه، وغيره من رجال الأعمال الذى شاركوا بمبالغ مالية كبيرة لصالح صندوق دوت الخليج الوطني.