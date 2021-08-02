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يبحث الان المواطنون عن طرق الاستعلام عن صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم حيث أن استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية يحتاج لأكثر من شيء و هو التفويض على تأشيرة و صلاحية تأشيرة خروج وعودة طرق الاستعلام عن صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم و يكون مقيم الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة في صلاحية تأشيرة الخروج والعودة و الأن ننشر طرق الاستعلام عن صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم في السطور التالية بكل سهولة.

دوت الخليج

صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

ومن خلال التفويض على تأشيرة يتم الاستعلام عن صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم صلاحية تأشيرة الخروج والعودة حيث أنها واحدة ضمن التأشيرات الصادرة من استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية إدارة الجوزات السعودية.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة حيث إن هذه صلاحية تأشيرة خروج وعودة تسمح للمقيم بالذهاب والعودة إلي المملكة بعد صدورها بدون الحاجة إلي زيارة مديرية الجوزات أو سفارة المملكة في بلد المقيم صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم وتكون صلاحية هذه التأشيرة تتراوح ما بين 90 إلي 120 يوماً الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة .

طرق الاستعلام عن صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

الدخول إلي موقع مقيم من خلال هذا الرابط https://muqeem.sa/#/login تسجيل الدخول في حساب عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر اختر من القائمة خدمة صلاحية التأشيرات. تكتب رقم التأشيرة في المربع المخصص له. ادخل رقم الإقامة ثم تاريخ الميلاد للمقيم. مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها. الضغط علي زر الاستعلام. يعرض لك البيانات في صحفة أخري بالموقع.