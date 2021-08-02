/643426/أول-تعليق-من-حمو-بيكا-على-مشاركته-في-مسرحية-شمسية-وأربع-كراسي

لم يلتفت مطرب المهرجانات حمو بيكا لحملة الهجوم التي شنها الجمهور حول الفنان أشرف عبد الباقي بعد إعلان الأخير عن مشاركة بيكا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، وخرج بيكا ليعبر عن شكره وامتنانه بهذه الفرصة.

دوت الخليج يكشف تعليق حمو بيكا على مشاركته في «شمسية وأربع كراسي»

أعاد بيكا نشر البوستر الدعائي الخاص بمسرحية «شمسية وأربع كراسي» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “شرف لي اني اكون ضيف في مسرحية شمسية واربع كراسي مع الاستاذ اشرف عبد الباقي علي مسرح الساحل يوم ٥-٨، منتظركم جميعا”.

هجوم الجمهور على أشرف عبد الباقي بسبب حمو بيكا

الجدير بالذكر، أنه استقبل الجمهور نبأ مشاركة حمو بيكا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بغضب عريم على الفنان أشرف عبد الباقي، اذ علق احدهم قائلا: “انت شخصية محترمة المفروض يا أستاذ أشرف بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا علي المجتمع اللي بتساعد في إفساد الزوق العام”، وقال الأخر: “عيب أوي انت حضرتك أنا من اكتر الناس الي بتحبك وفعلا فخور ان عندنا ف بلدنا واحد زيك لانك بطلعلنا نجوم محدش كان عارف فيهوم حد واصبحو نجوم شباك ودائما بتحب تساعد غيرك ومش مهم عندك نفسك بس انك تجيب واحد زي بيكا ده وطلعو وتعملو حساب ده غلطه متطلعش من اشرف عبد الباقي نهائي ومبروك مقدما”.

فضلا عن بعض التعليقات مثل: “أخر صورة دي بوظت الدنيا، ازاي تجيب بيكا يااستاذ اشرف، صراحه بيكا ضيف غلط”.

تفاصيل مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بجانب ميرهان حسين كلا من محمد عبد الرحمن وأشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.