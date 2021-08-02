/643424/رشا-كليب-تتفقد-بعض-المشروعات-الجاري-تنفيذها-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-بالبحيرة-صور

شاركت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ومنسق مُؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، في اللجنة المُشكلة من المكتب الفني لرئيس الوزراء، ومُمثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة خِريجي البرنامج الرئاسي PLP، والقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، لمعاينة قطع الأراضِ أملاك الدولة والمُقترحة لإنشاء مجمعات سكنية لأهالينا بقري محافظة البحيرة، وكذلك تفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها علي الأرض،في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وعلي مدار يومين متتاليين.

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حياة كريمة فى البحرية

بدأ اليوم الأول بإجتماع مع اللواء هشام آمنة والقيادات التنفيذية واللجنة المُشكلة، وعُقِد الإجتماع بديوان عام المحافظة، إضافة إلى زيارة ميدانية لقري مركز ومدينة أبو المطامير ،بدأت بزيارة لقرية النمرية، ومعاينة قطعتي أرض بها، وبعد ذلك قرية أبو بكر الصِدِّيق ومعاينة بعض قطع الارضي بها، فضلا عن تفقد لمجمع الخدمات الجاري إنشائه بالقرية.

حوار مجتمعي

كما تم مناقشة بعض متطلبات الأهالي من القريتين، وعقد عدة حوارات مع مجموعات من الشباب والأطفال على هامش الزيارة.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

واستعرضت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب