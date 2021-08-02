جاكلين عازر تتابع رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، عدد من الدورات التدريبية المقدمة بمركز التدريب "مركز الإسكندرية للتدريب" بمبنى الديوان العام، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية بها خاصة فيما يتعلق بتطبيق منظومة الخدمات الإلكترونية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية





وأكدت عازر، أهمية التدريب والتأهيل ورفع قدرات العاملين وإعداد الكوادر اللازمة بالمحافظة فى المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية. وأضافت أن مركز الإسكندرية للتدريب بالمحافظة يهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير، وإعداد قيادات الصف الأول والثانى والثالث بالديوان العام والأحياء والمديريات. وفى سياق متصل تفقدت عازر المركز النموذجى للخدمات والمشروعات بالديوان العام، وذلك للوقوف على منظومة العمل بها والاطمئنان على عدم وجود أى معوقات تعوق سير الأعمال أو شكاوى من المواطنين .

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