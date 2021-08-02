صور - «الإمام المفكر».. الأوقاف تطلق برنامجها التدريبى الأهم

جدة - نرمين السيد - انطلقت لجان المقابلة والترشيح لأقوى وأهم برنامج تدريبى فى تاريخ وزارة الأوقاف "الإمام المفكر" الذى يهدف إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان، وذلك بإشراف مباشر من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وقال وزير الأوقاف إن الوزارة لن تبخل على هذا البرنامج بجهد أو مال، وستبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافه، موضحا أن المرشحون للبرنامج سيمرون بعدد من المقابلات والاختبارات التى تسهم فى اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله "عز وجل" بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم الدين فهمًا صحيحًا بما يجعل منه عاملا هامًا يسهم بقوة فى صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية.

ومن خلال المقابلات الأولى، قال وزير الأوقاف إن الوزارة لديها نخبة من الأئمة شديدى التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة فى المجال الدعوى بكفاءة واقتدار، ودورنا أن نعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقى بهم إلى المستوى الذى ننشده فى العالم المفكر المستنير، وأن دولة أو أمة تمتلك هذه العناصر الدعوية المتميزة لن تؤتى من هذا الجانب ولن تستطيع الجماعات المتطرفة اختطاف الخطاب الدينى منها مرة أخرى.

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