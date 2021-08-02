الهجرة: دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة 26 أغسطس

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة اليوم الإثنين إن الملايين حول العالم يستخدمون مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعى، باعتبارها مصدرا رئيسيا للمعلومات، وشاب ذلك الكثير من أخبار ومعلومات مزيفة يوميا، والتي يتناقلها المستخدمون دون معرفة بحقيقة هذه الأخبار، وليس هناك القدرة على التفرقة بين الخبر الحقيقي والمزيف.
وأضافت وزيرة الهجرة أن التفكير فى تنظيم هذه الدورة جاء من منطلق حماية شبابنا الدارسين بالخارج من الوقوع فى خطأ نشر أو التعامل مع أخبار ومعلومات مزيفة ومغلوطة، لذلك فإن هذه الدورة التدريبية ستوفر لهم الأدوات التى يستطيعون من خلالها معرفة طرق التأكد من المعلومات والوصول إلى مصادرها الأصلية، وتسعى لتطوير المهارات فى تمييز الحقائق من المعلومات المضللة، فى نهاية الدورة، يتمكن المشاركون من تدقيق المعلومات باستخدام وسائل وأدوات مجانية، والتحقق من الصور باستخدام الموبايل، ورصد الأخبار والمعلومات الزائفة.
وسيتم تنظيم موعد إقامة الدورة التدريبية 26 أغسطس 2021، ويستقبل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج طلبات المشاركة منذ أمس 1 أغسطس 2021، وآخر موعد للتقديم 15 أغسطس 2021.
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