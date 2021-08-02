التعليم: لا تلاعب فى كراسات إجابة الثانوية أثناء التصحيح

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعى من منشورات تزعم التلاعب فى كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والتى تزعم التلاعب فى كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح بهدف تغيير الدرجات وتبديل الأوراق. وشددت وزارة التربية والتعليم على أن عملية استلام ورصد وتصحيح كراسات الإجابات لطلاب الشهادة الثانوية تتم من خلال منظومة مؤمنة ومحكمة تحت إشراف الأجهزة المعنية، إذ يتم التصحيح مركزيًا وبشكل إلكترونى وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أى عنصر بشرى، لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته، مُحذرةً أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء مثل تلك المنشورات التى تستهدف إثارة القلق وتشويه منظومة امتحانات شهادة الثانوية العامة.

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