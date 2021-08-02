محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة لغات

جدة - نرمين السيد - اعتمد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، تنسيق رياض الأطفال المرحلة الأولى "كى جى ون" للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم قبول جميع الأطفال فوق سن الخمس سنوات، إذ أنهم ليس لديهم فرص أخرى خلال العام المقبل.



وأضاف سعد، أنه سيتم إعلان التنسيق بقبول أقل سن لكل مدرسة على حدى على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية "www.Kg-alex.com" وذلك يوم غدا الثلاثاء.