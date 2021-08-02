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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم قبول جميع الأطفال فوق سن الخمس سنوات، إذ أنهم ليس لديهم فرص أخرى خلال العام المقبل.
وأضاف سعد، أنه سيتم إعلان التنسيق بقبول أقل سن لكل مدرسة على حدى على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية "www.Kg-alex.com" وذلك يوم غدا الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة لغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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