جامعة المنيا: بدء اختبارات القدرات السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، إن مكتب التنسيق الرئيسى بالجامعة سيبدأ يوم السبت المقبل تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، بكليات الفنون الجميلة "فنون، وعمارة"، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفنى للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد عبد النبى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات التى ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجارى، موضحا أن التقديم يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى: www.tansik.egypt.gov على شبكه الانترنت. وقال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة وفرت 3 معامل للحاسب الآلى لتقديم خدمات القدرات للطلاب يوميا خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعى، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعى. وأضاف أنه تم أيضا تخصيص قاعات انتظار لائقة بالكليات التى يتم بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين، موضحا أن اختبارات القدرات تجرى بالكليات المعنية فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، مع العلم بأن اختبارات كلية التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

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