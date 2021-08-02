دوت الخليج ينشر غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي لسنة 2021

/643423/تحيا-مصر-ينشر-غرامة-التأخير-في-تجديد-بطاقة-الرقم-القومي-لسنة-2021

كثيرًا من المواطنين فيما يتعلق بتجديد بطاقة الرقم القومي، عند انتهائها الأمر الذي يجعلهم عرضة للغرامات عند قيامهم بالتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لاستخراج أخرى سارية ومعتمدة، وتعد الغرامات ذات قيمة مالية موحدّة رغم تعدد الحالات التي يتم فيها تطبيق الغرامات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أبرز الأسباب التي يكون فيها المواطنين عرضة لتوقيع الغرامة عليهم لسنة 2021:-

- غرامة مالية قدرها 100 جنيه يتم دفعها إذا تأخر الشخص عن استخراج البطاقة الشخصية للمرة الأولى بعد بلوغ سن 16 سنة.

- 100 جنيه غرامة في حالة التعامل ببيانات بطاقة الرقم القومي القديمة في أمام جهات رسمة.

- تغريم المواطن 50 جنيها يتم دفعها إذا لم يتم تجديد بيانات البطاقة بعد انتهائها.

- توقيع غرامة مالية على الفرد قدرها 50 جنيها، إذا لم تحدث البيانات الجديدة كالزواج والمهنة وتغيير محل العمل وغيرها من المستجدات في مدّة أقصاها 3 شهور.

-50 جنيها غرامة في حالة عدم استخراج بطاقة شخصية حال فقدانها في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

واستثنت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عددًا من الفئات من تطبيق الغرامات السابقة، وهي كالتالي: - استثناء كبار السن من تطبيق الغرامة المالية عليهم؛ لصعوبة حركتهم وانتقالهم من أجل تجديد بطاقة الرقم القومي.

- ذوي الاحتياجات الخاصة شرط توفر مستند يثبت حالتهم الصحية ويتم استثناؤهم نظرًا لظروفهم.

كما ينشر الوطن تكلفة تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرّة:-

- تبلغ تكلفة الاستمارة المميزة 170 جنيهًا، وبإمكان المتقدم استلامها بعد مرور 24 ساعة من تقديمها.

-120 جنيهًا سعر الاستمارة العاجلة ويتم استلام البطاقة بعد 3 أيام.

- يقوم المتقدم بدفع مبلغ 45 جنيهًا إذا كان يرغب في شراء الاستمارة العادية ويتم الاستلام بعد 15 يوما.

الأوراق المطلوبة:

- على المتقدم أن يقوم بشراء استمارة من السجل المدني وتعبئتها.

- تقديم صورة من البطاقة القديمة لإثبات البيانات الأساسية للمتقدم، كما يمكن تقديم أي مستند آخر يحتوي على تلك البيانات.