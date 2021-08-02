غادة عادل وليلى علوي يتعاونان في مسلسل جديد بعنوان «منورة بأهلها»

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دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل «منورة بأهلها» ليلى علوي وغادة عادل

وكانت كلا من الفنانة الكبير ليلى علوي والفنانة غادة عادل أولى المتعاقدين على بطولة مسلسل «منورة بأهلها»، وتجري الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية تعاقد باقي النجوم المشاركين للبدء في تصويره قريبا.

ويعد مسلسل «منورة بأهلها» التعاون الثاني للمخرج يسري نصر الله وليلى علوي، وذلك بعد أن تعاونا من قبل في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» الذي عرض عام 2016، التي تدور أحداثه حول يحيى الذي يعمل مع أبنائه رفعت وجلال في مجال طبخ اﻷطعمة للمناسبات، ومن المقرر أن يتزوج رفعت قريبًا من كريمة قريبته من جهة اﻷب، لكن كل منهما في الحقيقة يحب شخص آخر، حيث يحب رفعت شادية التي عادت لتوها من اﻹمارات العربية المتحدة، وتبادله الحب لكنها تخاف من فرق السن والفرق الطبقي، وتحاول كريمة أن تجد طريقة للتصريح بحبها لجلال خلال إحدى حفلات الزفاف الريفية التي يعمل يحيى وأولاده فيها.

ليلى علوي تنتظر عرض فيلم 200 جنيه

وتنظر الفنانة ليلى علوي طرح فيلم «200 جنيه» في يوم 18 أغسطس كموعد نهائي ومناسب لعرض العمل بدور العرض اذ أنه سيشهد منافسة ليست بالشديدة بسبب قلة الأفلام التي من المقرر أن تعرض في هذا الوقت، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

ويحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

ويشهد الفيلم تعاون مجموعة من كبار النجوم منهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.