/643421/اتحاد-الكرة-ينهي-عمل-الجهاز-الفني-للمنتخب-الأولمبي-بالكامل-تفاصيل

قرر مسئولو اتحاد الكرة، إنهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، وذلك بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل إنتهاء عمل الجهازو الفني لشوقي غريب مع المنتخب الأولمبي:

اتحاد الكرة ينهي عمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

أعلن مسئولو اتحاد الكرة، إنهاء عمل الجهاز الفني للمنتخب لأولمبي، تحت قيادة شوقي غريب، وذلك وفقا لما تم الإتفاق عليه قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.

وينص العقد فى اتحاد الكرة على إنهاء عمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بالكامل، حتى في حالة تحقيقه لميدالية اولمبية في أولمبياد

طوكيو 2020.

وذلك بسبب عدم وجود أى مسابقات أو ارتباطات دولية للفريق مستقبلا.

عودة المنتخب الأولمبي

عادت بعثة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

مشوار المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.