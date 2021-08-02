/643416/رسميا-سمر-حمزة--لاعبة-المصارعة-تعلن-الاعتزال-بعد-وداع-أولمبياد-طوكيو

أعلنت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة اعتزالها اللعب، وإنهاء مشوارها ومسيرتها مع المصارعة، مكتفية بما حققته فى اللعبة خلال السنوات الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودعت سمر المنافسات فى طوكيو بعدما فقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0/ لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

ونشر سمر حمزة عبر حسابها الشخصي”فيس بوك”، تعلن اعتزالها المصارعة بشكل نهائي.

تعالوا نحكي حدوته صغننه كده هتعجبكم

-بدأت مصارعه اخر ٢٠١٣

-كان عندها 18 سنه

لعبت اول بطوله دوليه ليها 2014 كانت بطوله افريقيا اخدت فيها اول ومن بعدها لحد دلوقت اول افريقيا ال عمرها ما حصلت اصلا في المصارعه النسائيه ان بنت تاخد اول باستمرار وبالذات في الميزان 76kg

-شاركت في بطولات دوليه وحققت نتايج مستمره

-اول بحر متوسط 2015

-تالت جائزه كبري 2016

-خامس بطوله بولندا المفتوحه

-رابع دورت التضامن الإسلامي 2017

-تم اختيارها من قارة افريقيا وشاركت في دوري محترفين في الهند

-اول بحر متوسط 2018

-تالت دورت بحر متوسط 2018

لحد ما وصلت ل قبل نهائي ف بطولة عالم كبار واول بنت مصريه توصل وتحقق خامس عالم كبار

-المركز التامن في بطولة العالم تحت 23 سنه

لحد هنا كان مجهود شخصي مع المدرب، نخش علي الجزء ال فاضل.

-تم عقد راعايه من شركة روابط من 2019

-شاركت ف بطوله الجايزه وحصلت ع برونز

-تالت دورت الالعاب الأفريقية

-2020 بح فاضيه مفيهاش غير افريقيا

-2021 تاني بطولة التصنيف العالمي

-المركز الأول في البطوله المؤهله واتأهلت للالمبياد

-المداليه البرونز في بطوله دانكلوف

-المداليه الدهب ف بطوله الجايزه الكبري

-المداليه الدهب في بطوله سارساري ايطاليا

كام معسكر سمر طلعته في عمرها ال من 2013 لحد دلوقت 4معسكرات مديت المعسكر قد ايه عشر ايام

نشوف بقي اللي بيلعبوا معانا، وعمرهم ف اللعبه والفكر والروح بتاعت المنظومه.

انا كسمر حمزة فخورة جدا بالمصارعة النسائية في مصر. سعيدة ان المصارعة النسائية اصبحت علي الخريطة العالمية انا ابتديت العب مصارعة من 8 سنين شوفت انجازات كابتن كرم جابر وكابتن بوجي و من وقتها قررت اكون لاعبة مصارعة زيه لما العب من 8 سنين.

و في امكانات محدودة و متربتش علي فكر صناعة بطل اولمبي و اقدر اوصل لتصدر افريقية و خامس عالم كبار و بطولات دولية و مصنفة يبقا ده انجاز لكل بنت بتفكر تلعب مصارعة في مصر انا لعبت مصارعة بالصدفة وحلمت اكون بطلة اولمبية و اشتغلت علي نفسي كتير و استحملت تدريبات شاقة و نقد و تكسير عزيمة عشان اوصل لما وصلت عليه يمكن اكون متربتش علي ثقافة الفوز بس انا مقصرتش و استغليت كل فرصة اتيحت ليا.

وأختتم :”شجعوا المصارعة النسائية عشان نربي جيل من البنات الصغيرين بفكر جديد و امكانات افضل و ثقافة مختلفة الرياضة مش بس ميدالية دي سنين طويلة من الكفاح و الشقا و التعب، مفيش شعور ولا وصف اوصف بي التعب غير الكام كلمه دول للمعلومة

اللاعب وظيفتة في الحياه للتدريب فقط ليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرتة الرياضه، شكرا لكل حد وقف جمبي شكرا مدربي العظيم شكرا زميلي ال اتمرنوا معايا، ومن هنا بعلن اني بكتفي شكرا للتجربة علمتني كتير.