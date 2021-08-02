/643417/النيابة-تستعين-بكاميرات-المترو-محطة-المرج-القديمة-لكشف-ملابسات-المشاجرة

اطلعت النيابة العامة، اليوم الإثنين، على كاميرات المراقبة الموجودة في محطة مترو المرج القاديمة، التي رصدت مشاجرة أسرتين ووفاة شخص يدعى « عم حسين» الشهير بعمدة المرج، وإصابة 4 آخرين، كما كلفت النيابة باستعجال ضبط وإحضار متهمين آخرين في الواقعة تمهيدًا للتحقيق معهم في الواقعة.

النيابة العامة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بوقوع مشاجرة بين طائفتين بمحيط محطة مترو المرج القديمة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بأسلحة نارية وبيضاء، إذ ضبط ثلاثة منهم بحوزتهم أسلحة نارية وأعيرة مما تستخدم فيها، وتداول تصوير جانب من الشجار بمواقع التواصل الاجتماعى فى وقت متزامن فأمر «المستشار النائب العام» بسرعة التحقيق فى الواقعة.

إذ انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث فتبين إتلاف كافة محتويات حانوتين خاصين ببعض المتهمين، وعثر على آثار إطلاق أعيرة نارية بجدران الأبنية والحوانيت المحيطة، وحجارة ملقاة بالشارع محل وقوع المشاجرة، وناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى فتبينت إصابته بالعنق من عيار نارى.

بسبب معاتبة

وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب وقوع الشجار هو معاتبة واحد من الطائفتين شخصا من الأخرى لتعرضه لسيدة من ذويه، وإخفاق محاولات الصلح بين الطائفتين، فقامت إحداهما بإعداد الأسلحة النارية والبيضاء للتعدى على الأخرى وقتل من فيها.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لعدد من شهود الواقعة، واستجوبت ستة متهمين من الطائفة المعتدية ألقى القبض عليهم فاعتصموا الإنكار ونفى من ضبط منهم بالأسلحة النارية حيازتهم لها، فأمرت النيابة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتوالى متابعة حالات المتهمين المصابين، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين لاستجوابهم، وطلبت تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحطة المترو لمشاهدتها، وجار استكمال التحقيقات.

البداية

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من المواطنين مفادة نشوب مشاجرة ووجود ضحايا ومصابين بالقرب من محطة مترو المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

كردون أمني بمحيط المشاجرة

وتم فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة والسيطرة عليها، وتبين مقتل شخص، وإصابة 4 آخرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 20 شخصًا من طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم، وجاري البحث عن آخرين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات .