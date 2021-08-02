19 أغسطس..عرض مسلسل «شقة 6» لروبي على شاهد

كشفت منصة شاهد الإلكترونية عن موعد عرض مسلسل «شقة 6» الذي تخوض بطولته الفنانة المتألقة روبي، وذلك بعد خروجه عن المارثون الرمضاني المنقضي بسبب إنشغال روبي بأعمل أخرى تسببت في توقفها عن تصوير المسلسل.

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسلسل «شقة 6»

ويعرض مسلسل «شقة 6» لروبي خلال منصة شاهد Vip بداية من يوم 19 من شهر أغسطس الجاري، وتلعب روبي خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى ياسمين وتعمل كمحققة صحفية تحاول فك لغز جريمة قتل خلال أحداث مسلسل «شقة 6»، كما أنها ضد فكرة الزواج وتمتنع عنه.

قصة مسلسل شقة 6

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل «شقة 6» بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

روبي تستعد لطرح أغنية «أمك وأبوك»

وطرحت روبي مؤخرا البرومو الدعائي لأغنية «أمك وأبوك» عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجاءت كلمات مطلع الأغنية كالآتي: "محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا مبقوش حتى في واتسابي حبة مايه اتبخروا"، ترقبا لطرحها يوم الاثنين المقبل الموافق 2 من شهر أغسطس.

ومن ناحية أخرى، تستعد روبي لإحيائها حفل غنائى جديد في مدينة العلمين الجديدة، تترواح أسعار تذاكره بين 500 جنيه لفئة البلاتينيوم و2000 جنيه لفئة VIP، ووضعت روبي بعض الشروط الخاصة بحفلها وهي عدم السماح بالحضور أقل من 15 عامًا، وتفتح أبواب الحفل في الخامسة مساء، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء، ويعد هذا الحفل الثانى الذى تحييه روبى خلال الصيف الجارى بعدما أحيت حفلاً يوم 16 يوليو الجارى بالساحل الشمالي.