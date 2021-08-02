«قتل الزوجات لأزوجهن»..محور أحداث مسلسل «الستات بتعرف تقتل» لكندة علوش

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دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل «الستات بتعرف تقتل»

يتناول مسلسل «الستات بتعرف تقتل» قضية منتشرة خلال الفترة الحالية بشكل واسع خاصة في مصر، وهي قتل الزوجات لأزوجهن، وينتمي العمل للأعمال الدرامية القصيرة، اذ يتكون من 12 حلقة من المقرر عرضهم خلال منصة شاهد الإلكترونية، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي شركة “s production”.

آخر أعمال كندة علوش الدرامية

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش حكاية «ضئ القمر» من مسلسل «إلا أنا»، والمسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

إنچي المقدم تتألق في دراما رمضان 2021

بينما شاركت الفنانة إنجي المقدم في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «هجمة مرتده» تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما انضمت لأبطال مسلسل «الاختيار 2»، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.