/643409/علاء-عابد-تعليقا-على-توجيه-السيسي-بعلاج-الطفلة-بيان-الفلسطينية-فى-مصر-المواقف-الانسانية-للرئيس-اصبحت-عابرة-للحدود

اعتبر علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، ورئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف ،استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدة أب فلسطينى من قطاع غزة طالب فيها بعلاج طفلته، التى تُعانى من مرض جلدى خطير بأنه موقف انسانى رفيع المستوى من الرئيس السيسى ،مؤكداً أن المواقف الانسانية للرئيس السيسى اصبحت عابرة للحدود ومساندة لكل من يطلب الدعم من مصر.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء عابد على توجيه السيسي بعلاج الطفلة الفلسطينية

علاج الطفلة الفلسطينية فى مصر

ووجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى على جميع مواقفه الانسانية مع المصريين وغيرهم من الاشقاء العرب والافارقة ،ومختلف دول العالم خاصة فيما يتعلق بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا ،مؤكداً أن مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن لايحملون الجنسية المصرية ولكنهم اصبحوا من المصريين تفعيلاً للمواقف الانسانية من الرئيس السيسى تجاههم .

المواقف الانسانية للرئيس السيسي

وقال النائب علاء عابد إن مصر أول دولة على مستوى العالم كله تشطب كلمة لاجئ من قاموسها الانسانى وتعتبر كل من يعيشون على ارضها وتحت سمائها ويشربون من نيلها هم من المصريين

وكان المواطن الفلسطينى محمود الدبس والد الطفلة بيان قد وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكفله بعلاج ابنته في مصر، معربا عن حبه وتقديره واحترامه الكامل للرئيس السيسى للاستجابة لمناشدته واصفا إياه بالرئيس الإنسان، وكذلك على دعمه الدائم لقطاع غزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة.

وكانت عائلة الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" قد نشرت مناشدة لعلاجها وهي كالآتي "الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية "بيان" من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها".