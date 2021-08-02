/643407/أشرف-عبد-الباقي-يتعرض-للهجوم-بسبب-حمو-بيكا-والنقابة-تخلي-مسؤليتها

تعرض الفنان الكبير أشرف عبد الباقي لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور بسبب حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، وذلك بعد أن أعلن عبد الباقي مشاركة الأخير في مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «شمسية وأربع كراسي».

دوت الخليج يكشف القصة الكملة لهجوم الجمهور على أشرف عبد الباقي بسبب بيكا

نشر عبد الباقي مجموعة صور للبوستر الرسمي لمسرحيته «شمسية وأربع كراسي» مرفق عليها صور الأبطال المشاركين في العمل وكان من بينهم الفنان حمو بيكا، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عبد الباقي عليها قائلا: “ شمسية واربع كراسي..مستنينكم ابتداءً من يوم الخميس ٥ اغسطس علي مسرح الساحل..تأليف : كريم سامي و محمد عبدالوهاب..إخراج : اشرف عبدالباقي”.

هجوم الجمهور على أشرف عبد الباقي بسبب حمو بيكا

استقبل الجمهور نبأ مشاركة حمو بيكا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بغضب عريم على الفنان أشرف عبد الباقي، اذ علق احدهم قائلا: “انت شخصية محترمة المفروض يا أستاذ أشرف بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا علي المجتمع اللي بتساعد في إفساد الزوق العام”، وقال الأخر: “عيب أوي انت حضرتك أنا من اكتر الناس الي بتحبك وفعلا فخور ان عندنا ف بلدنا واحد زيك لانك بطلعلنا نجوم محدش كان عارف فيهوم حد واصبحو نجوم شباك ودائما بتحب تساعد غيرك ومش مهم عندك نفسك بس انك تجيب واحد زي بيكا ده وطلعو وتعملو حساب ده غلطه متطلعش من اشرف عبد الباقي نهائي ومبروك مقدما”.

فضلا عن بعض التعليقات مثل: “أخر صورة دي بوظت الدنيا، ازاي تجيب بيكا يااستاذ اشرف، صراحه بيكا ضيف غلط”.

نقيب المهن التمثيلة: بيكا في «شمسية وأربع كراسي» يشارك بالغناء والمهن الموسيقية تخلي مسؤليتها

وعلق دكتور أشرف زكي على هذا الهجوم قائلا بأن حمو بيكا يشارك في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بالغناء وليس التمثيل، ويظهر كضيف وليس ممثلا أساسيا في المسرحية، وأن المسؤول بما يفعله حمو بيكا هي نقابة الموسيقيين وليست نقابة الممثلين.

ليرد عيله الفنان هاني شاكر بإعتباره نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "ماليش علاقة بحمو بيكا لإنه لا ينتمي إلى نقابة المهن الموسيقية، ودي حاجة ماتخصنيش ولا أستطيع الحكم عليه".

تفاصيل مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بجانب ميرهان حسين كلا من محمد عبد الرحمن وأشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.