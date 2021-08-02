/643404/حرب-شوارع--مشاجرة-بالحجارة-بين-عدد-من-الأشخاص-بالعمرانية

اندلعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، ونجح رجال المباحث من السيطرة عليها وضبط طرفيها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على طرفي مشاجرة في العمرانية

تفاصيل المشاجرة

ترجع تفاصيل المشاجرة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العمرانية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وأتضح أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب مشاكل بينهم، حيث تبادلوا التراشق بالحجارة، وتم فض المشاجرة وضبط طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدا لتولي النيابة المختصة التحقيق.

قانون العقوبات

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

الحبس من سنة إلى 5 سنوات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.