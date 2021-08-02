/643418/في-عيد-ميلاده-الـ-39-كل-ما-تريد-معرفته-عن-وائل-رياض-شيتوس-سبب-الرحيل-عن-الأهلي-وزواجه-من-إبنة-ثابت-البطل--مسيرته-الكروية-وأبرز-المعلومات-عن-حياته

يحتفل اليوم الإثنين، وائل رياض شيتوس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومدرب المنتخب الأولمبي الحالي، بعيد ميلاده الـ 39، حيث يعد من مواليد 2 أغسطس عام 1982.

ويستعرض دوت الخليج المشوار الكروي لشيتوس، وأبرز المعلومات عن حياته:

مسيرة شيتوس الكروية

خاض وائل رياض شيتوس، 59 مباراة بقميص النادي الاهلي، في جميع البطولات.

شارك شيتوس في 56 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمعدل 3179 دقيقة.

تمكن نجم الأهلي السابق من تسجيل 8 أهداف، وصناعة 11 هدف، في جميع مشاركاته في بطولة الدوري العام.

ولعب شيتوس 22 مبارة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تمكن خلالهما من تسجيل هدف، وصناعة هدفين، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء، ولكنه حصل على البطاقة الصفراء مرة واجدة.

وإجمالا، شارك وائل رياض شيتوس في 59 مباراة مع النادي االأهلي في مختلف البطولات، بواقع 2365 دقيقة، استطاع خلالهما نسجيل 4 أهداف وصناعة 10 أخرى.

وخاض مدرب المنتخب الأولمبي 5 مباريات، ضمن منافسات الدوري الألماني، بمعدل 129 دقيقة، قام خلالهما بصناعة هدف وحيد.

أبرز المعلومات عن وائل رياض شيتوس

انضم شيتوس لصفوف ناشئى النادي الاهلي فى موسم 1998 /1999.

كانت أول مشاركة لشيتوس مع الفريق الأول للنادي الأهلي في موسم 2000/2001، والتي كانت امام فريق سكة حديد سوهاج، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية.

تميز صاحب الت 39 عام، بالتسديدات القوية، والتمريرات الحاسمة.

توج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب، والتي أقيمت في الأرجنتين عام 2001.، أثناء مشاركته مع منتخب الشباب تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق إنذاك،

تزوج شيتوس من إبنة الراحل ثابت البطل، حارس مرمى الاهلي ومدير الكرة بالنادي.

وتزوج وائل رياض شيتوس، من ابنة الراحل ثابت البطل حارس مرمى الأهلى فى السبعينيات والثمانينيات، ومدير الكرة بالفريق الأول لسنوات طويلة.

تسببت كثرة تعرضة للإصابات إلى إبعاده عن الاهلي، ولعب لأندية مثل حرس الحدود والاتصالات والجونة بعد الرحيل عن الأهلى.

اتجه بعد الإعتزال إلى مجال الإعلام ثم التدريب.

احتفال شيتوس بعيد ميلاده الـ 39

ونشر شيتوس صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي بـ “فيس بوك”، محتفلا بعيد ميلاده الـ 39 قائلا: “النهاردة عيد ميلادي ال ٣٩ ، يا رب إجعلها سنة تبقي خير علي الجميع”.