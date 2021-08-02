أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: المنتخب الأولمبي يصل إلى القاهرة.. الزمالك يواجه مياه البحيرة استعداداً لمواجهة غزل المحلة..يحتفل حسن حمدى رئيس النادى الأهلي الأسبق بعيد ميلاده الـ 72

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الزمالك

يخوض نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أخر مبارياته الودية فى معسكر الإعداد المغلق المقام حالياً فى برج العرب بالإسكندرية، فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين أمام فريق مياه البحيرة استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المنتخب الأولمبي

عادت بعثة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة بعد الإنتهاء من منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

مشوار المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

حسن حمدي

يحتفل حسن حمدى، رئيس النادى الأهلي الأسبق، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ "72"، "وزير الدفاع" حسن حمدى تتلمذ على يد المايسترو "صالح سليم" لاعباً ومدرباً للكرة، ثم عضواً بمجلس الإدارة وأميناً للصندوق ووكيلاً حتى أصبح رئيساً للنادى الأهلى ليصبح رمزاً لا ينسى فى تاريخ القلعة الحمراء.

وليد سليمان

في مثل هذا اليوم 2 أغسطس 2011، تعاقد النادى الأهلى مع وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى فلقد توج بـ 16 بطولة وشارك في 276 مباراة وسجل 67 هدفاً وصنع 47 هدف أخر.

اولمبياد طوكيو2020

أسفرت القرعة التي أقيمت منذ قليل عـن مـواجـهـة المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، للفائز من بطلي الجزائر وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية غداً الثلاثاء، وفي حالة فوزه سيواجه الفائز من بطلي المجـر وأرمينيا في ربع النهائي أولمبياد طوكيو.

كما وضعت القرعة المصارع محمد مصطفي في مواجهة لاعب بيلاروسيا في دور الـ 16 منافسات وزن 87 للمصارعة

تعول أسرة المصارعة المصرية آمال كبيرة على نجم المنتخب المصارع محمد إبراهيم كيشو من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 الحالية، حيث سيخوض منافساته غداً الثلاثاء.