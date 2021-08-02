/643415/التعليم-تسمح-لاول-مرة-بوقت-إضافي-في-امتحانات-الثانوية-بلجان-المنيا-تعرف-على-السبب

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية من جانب غرفة العمليات الفرعية لمحافظة المنيا اليوم، بوقوع حادث سير لسيارة تحمل عدد "2" صندوق خاص بامتحان طلاب إحدى لجان أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض اللجنة المذكورة بكراسات أسئلة الامتحان.

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أضافت الوزارة، أنه تم التواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافي للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ونقلها لمركز توزيع الأسئلة، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة للرعاية والاطمئنان على المصابين.

هذا ورد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على المشككين بشأن امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال منشور على صفحته الرسمية فيس بوك.

وزير التربية والتعليم يرد على ادعاءات تسهيل وبيع الامتحانات

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم:" لا يخفي على أحد ما نتعرض له فى امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك فى مصداقيتها عن طريق:-

1) ادعاء يومي بتسريب الامتحانات ثم نشر وتصوير صفحات الغش الإلكتروني ثم النغمة الجديدة التى تدعى تغيير النتيجة مقابل أموال.

وتابع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حديثه قائلًا:" أود ان أطمئن السادة أولياء أمور الطلاب المجتهدين أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء ونحن صححنا الاجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الاجابات".

وأضاف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حديثه قائلًا:" إن المراقب الجيد للاحداث سوف يدرك ببساطة ان الامعان في نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف اثارة البلبلة والتشكيك اكثر من استهدافه النجاح لان الغشاش عادة لا يشهر بنفسه او يفضحها وانما تنظيمات اكبر هى من تسعى لهذا.

واستكمل:" كل الإدعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة وادعو الجميع بعدم تداولها او الوقوع فيها.

وأختتم وزير التربية والتعليم حديثه قائلًا:" كل ما يقال عن اوراق الاجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان”.