مركز وزارة الهجرة للحوار ”MEDCE” ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة...

ينظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، دورة تدريبية جديدة لـ«مكافحة المعلومات المزيفة»، لمدة 3 ساعات، عبر تطبيق زووم، يوم 26 اغسطس الجاري، ويقدم الدورة التدريبية أحمد الشيخ، استشاري المنصات الرقمية ومدرب الإعلام الرقمي.
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن الملايين حول العالم يستخدمون مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مصدرا رئيسيا للمعلومات، وشاب ذلك الكثير من أخبار ومعلومات مزيفة يوميا، والتي يتناقلها المستخدمون دون معرفة بحقيقة هذه الأخبار، وليس هناك القدرة على التفرقة بين الخبر الحقيقي والمزيف.
وأضافت وزيرة الهجرة أن التفكير في تنظيم هذه الدورة جاء من منطلق حماية شبابنا الدارسين بالخارج من الوقوع في خطأ نشر أو التعامل مع أخبار ومعلومات مزيفة ومغلوطة، لذلك فإن هذه الدورة التدريبية ستوفر لهم الأدوات التي يستطيعون من خلالها معرفة طرق التأكد من المعلومات والوصول إلى مصادرها الأصلية، وتسعى لتطوير المهارات في تمييز الحقائق من المعلومات المضللة، في نهاية الدورة، يتمكن المشاركون من تدقيق المعلومات باستخدام وسائل وأدوات مجانية، والتحقق من الصور باستخدام الموبايل، ورصد الأخبار والمعلومات الزائفة.
حيث سيتم تنظيم موعد إقامة الدورة التدريبية 26 أغسطس 2021 ، ويستقبل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج طلبات المشاركة منذ أمس 1 أغسطس 2021، وآخر موعد للتقديم 15 أغسطس 2021.
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