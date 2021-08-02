وصول الغواصة (‏S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية‏‎ ‎‏

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة (‏S-44) من طراز ( 209 / 1400 ) ألمانية ‏الصنع قادمة من ميناء " كيل " بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصرى ، ويمثل إنضمام ‏الغواصة (‏S-44) تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الإقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحرى وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والإستقرار والسلم فى المنطقة ، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى أستلمت ‏مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 ، ‏مما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ‏المانيا الإتحادية .‏

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ويمثل إقتناء الغواصة (‏S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم فى ‏رفع تصنيفها عالمياً .‏

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من جانبه أكد الفريق / أحمد خالد قائد القوات البحرية فى كلمته أثناء الإحتفال بوصول ‏الغواصة (‏S-44) إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لإمتلاك أحدث نظم ‏التسليح البحرى لتظل على العهد دائماً فى حماية سواحل مصر ومصالحها الإقتصادية ، موجهاً ‏الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى تحديث التسليح ‏للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية .‏

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حضر مراسم الإستقبال عدد من قادة القوات المسلحة ، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية ، ‏والسفير الألمانى بالقاهرة ، والملحق العسكرى الألمانى بالقاهرة ، وعدد من طلبة الكلية البحرية ‏وكلية الدفاع الجوى وعدد من طلبة جامعة الأسكندرية ، وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطنى ‏محافظة الإسكندرية .‏

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وقد شهدت سواحل مدينة الأسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين ‏وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده ‏أعداد غفيرة من المواطنين وذلك إحتفالاً بوصول الغواصة (‏S-44) .‏